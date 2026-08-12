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Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092

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Lukratives Alaska Air Group-Investment? 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alaska Air Group von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Alaska Air Group-Aktie Investoren gebracht.

Alaska Air Group
38.58 CHF -2.61%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurden Alaska Air Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Alaska Air Group-Papier bei 65.38 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Alaska Air Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.295 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 740.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48.40 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25.97 Prozent verringert.

Der Alaska Air Group-Wert an der Börse wurde auf 5.28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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