S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Alaska Air Group-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 42.04 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 237.869 Alaska Air Group-Aktien. Die gehaltenen Alaska Air Group-Aktien wären am 10.11.2026 9’881.07 USD wert, da der Schlussstand 41.54 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 9’881.07 USD entspricht einer negativen Performance von 1.19 Prozent.

Am Markt war Alaska Air Group jüngst 4.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch