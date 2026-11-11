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|Alaska Air Group-Anlage unter der Lupe
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Alaska Air Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Alaska Air Group-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 42.04 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 237.869 Alaska Air Group-Aktien. Die gehaltenen Alaska Air Group-Aktien wären am 10.11.2026 9’881.07 USD wert, da der Schlussstand 41.54 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 9’881.07 USD entspricht einer negativen Performance von 1.19 Prozent.
Am Markt war Alaska Air Group jüngst 4.67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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