Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Alaska Air Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 05.08.2021 wurde das Alaska Air Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57.56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.737 Alaska Air Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (52.55 USD), wäre das Investment nun 91.30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8.70 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Alaska Air Group belief sich jüngst auf 5.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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