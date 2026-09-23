Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Alaska Air Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 23.09.2023 wurden Alaska Air Group-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Alaska Air Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 37.50 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Alaska Air Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26.667 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alaska Air Group-Papiers auf 41.91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’117.60 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11.76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Alaska Air Group belief sich zuletzt auf 4.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!