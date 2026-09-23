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Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092

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Frühe Investition 23.09.2026 16:02:27

S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Alaska Air Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Alaska Air Group
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Am 23.09.2023 wurden Alaska Air Group-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Alaska Air Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 37.50 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Alaska Air Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26.667 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alaska Air Group-Papiers auf 41.91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’117.60 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11.76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Alaska Air Group belief sich zuletzt auf 4.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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