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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte ein Airbnb-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Airbnb-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 13.11.2021 wurde die Airbnb-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 206.54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Airbnb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.484 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 87.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 181.13 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 12.30 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Airbnb eine Börsenbewertung in Höhe von 105.48 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Airbnb-Papiers fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der Airbnb-Aktie belief sich damals auf 146.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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