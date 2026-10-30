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|Rentabler Airbnb-Einstieg?
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbnb-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Airbnb-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden Airbnb-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Airbnb-Anteile an diesem Tag 126.34 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7.915 Airbnb-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 1’317.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 166.45 USD belief. Damit wäre die Investition 31.75 Prozent mehr wert.
Alle Airbnb-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 97.88 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Airbnb-Papiere an der Börse NAS war der 10.12.2020. Der Erstkurs der Airbnb-Aktie belief sich damals auf 146.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbnb
Analysen zu Airbnb
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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