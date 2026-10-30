S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbnb-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden Airbnb-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Airbnb-Anteile an diesem Tag 126.34 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7.915 Airbnb-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 1’317.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 166.45 USD belief. Damit wäre die Investition 31.75 Prozent mehr wert.

Alle Airbnb-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 97.88 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Airbnb-Papiere an der Börse NAS war der 10.12.2020. Der Erstkurs der Airbnb-Aktie belief sich damals auf 146.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch