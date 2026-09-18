Airbnb Aktie 58382412 / US0090661010
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: Hätte sich ein Investment in Airbnb vor 5 Jahren inzwischen rentiert?
Bei einem frühen Airbnb-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Airbnb-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Airbnb-Aktie bei 166.59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.003 Airbnb-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 165.93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 996.04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.40 Prozent verringert.
Alle Airbnb-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 98.56 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Airbnb-Papiere fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbnb-Papiers auf 146.00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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