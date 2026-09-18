Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’819 -0.9%  SPI 19’549 -0.7%  Dow 51’564 -0.4%  DAX 25’291 -1.7%  Euro 0.9447 -0.1%  EStoxx50 6’230 -1.5%  Gold 4’351 0.2%  Bitcoin 66’505 5.5%  Dollar 0.8240 0.0%  Öl 104.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
On-Aktie steigt: Konzern steigt in Fussballmarkt ein - Mbappé von Nike als Markenbotschafter abgeworben
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
findependent-Kolumne: Warum ein einziger ETF meist nicht reicht
Novartis winkt EU-Zulassung für Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica - Aktie fällt dennoch
Analysten verdoppeln KI-Prognose: SpaceX-Aktie setzt Erholungsversuch nur zeitweise fort
Suche...
ETF Sparplan

Airbnb Aktie 58382412 / US0090661010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance unter der Lupe 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: Hätte sich ein Investment in Airbnb vor 5 Jahren inzwischen rentiert?

Bei einem frühen Airbnb-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Airbnb
136.44 CHF -1.29%
Kaufen Verkaufen

Airbnb-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Airbnb-Aktie bei 166.59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.003 Airbnb-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 165.93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 996.04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.40 Prozent verringert.

Alle Airbnb-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 98.56 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Airbnb-Papiere fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbnb-Papiers auf 146.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Airbnb

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten