S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Air Products and Chemicals-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Air Products and Chemicals-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 287.49 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.348 Air Products and Chemicals-Aktien. Die gehaltenen Air Products and Chemicals-Papiere wären am 21.09.2026 97.21 USD wert, da der Schlussstand 279.46 USD betrug. Damit wäre die Investition 2.79 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Air Products and Chemicals zuletzt 63.25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch