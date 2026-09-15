Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Products and Chemicals-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Air Products and Chemicals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Air Products and Chemicals-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 135.64 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 73.727 Air Products and Chemicals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Air Products and Chemicals-Anteile wären am 14.09.2026 21’169.20 USD wert, da der Schlussstand 287.13 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 111.69 Prozent zugenommen.
Air Products and Chemicals wurde am Markt mit 65.03 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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