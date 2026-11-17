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|Air Products and Chemicals-Investment
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Products and Chemicals von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Air Products and Chemicals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Air Products and Chemicals-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Air Products and Chemicals-Papier an diesem Tag 253.09 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investierten, hätten nun 39.512 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’402.70 USD, da sich der Wert einer Air Products and Chemicals-Aktie am 16.11.2026 auf 313.90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24.03 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Air Products and Chemicals belief sich zuletzt auf 70.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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