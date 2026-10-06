Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Products and Chemicals von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Air Products and Chemicals-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Air Products and Chemicals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Air Products and Chemicals-Anteile an diesem Tag bei 260.75 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investierten, hätten nun 38.351 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 10’717.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 279.45 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 7.17 Prozent.
Insgesamt war Air Products and Chemicals zuletzt 62.32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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