S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Products and Chemicals von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Air Products and Chemicals-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Air Products and Chemicals-Papiers betrug an diesem Tag 276.15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36.212 Air Products and Chemicals-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’070.79 USD, da sich der Wert eines Air Products and Chemicals-Anteils am 26.10.2026 auf 305.72 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.71 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Air Products and Chemicals belief sich jüngst auf 67.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch