S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Products and Chemicals von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 13.10.2016 wurde das Air Products and Chemicals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Air Products and Chemicals-Papier bei 132.26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Air Products and Chemicals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.756 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 214.63 USD, da sich der Wert eines Air Products and Chemicals-Papiers am 12.10.2026 auf 283.87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 114.63 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Air Products and Chemicals einen Börsenwert von 62.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch