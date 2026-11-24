Heute vor 3 Jahren wurde die Air Products and Chemicals-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 274.50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Air Products and Chemicals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.364 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 304.18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 110.81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10.81 Prozent.

Der Marktwert von Air Products and Chemicals betrug jüngst 66.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch