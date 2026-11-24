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|Air Products and Chemicals-Investment im Blick
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Products and Chemicals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Air Products and Chemicals-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Air Products and Chemicals-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 274.50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Air Products and Chemicals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.364 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 304.18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 110.81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10.81 Prozent.
Der Marktwert von Air Products and Chemicals betrug jüngst 66.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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