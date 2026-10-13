Agilent Technologies Aktie 901692 / US00846U1016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Agilent Technologies von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilent Technologies-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Agilent Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 150.22 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Agilent Technologies-Aktie investierten, hätten nun 0.666 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114.05 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Anteils am 12.10.2026 auf 171.33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14.05 Prozent vermehrt.
Agilent Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Agilent Technologies Inc.
Analysen zu Agilent Technologies Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.