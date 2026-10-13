S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Agilent Technologies von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Agilent Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 150.22 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Agilent Technologies-Aktie investierten, hätten nun 0.666 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114.05 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Anteils am 12.10.2026 auf 171.33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14.05 Prozent vermehrt.

Agilent Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch