S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Agilent Technologies von vor 3 Jahren verdient

Das Agilent Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Agilent Technologies-Papier bei 109.02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilent Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 0.917 Agilent Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 171.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157.76 USD wert. Das entspricht einem Plus von 57.76 Prozent.

Am Markt war Agilent Technologies jüngst 49.28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch