Agilent Technologies Aktie 901692 / US00846U1016
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Agilent Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Agilent Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Agilent Technologies-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 110.64 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90.383 Agilent Technologies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’481.74 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Papiers am 05.10.2026 auf 171.29 USD belief. Mit einer Performance von +54.82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Agilent Technologies bezifferte sich zuletzt auf 48.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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