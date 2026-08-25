S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Agilent Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Agilent Technologies-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47.26 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 211.595 Agilent Technologies-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 32’465.09 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Anteils am 24.08.2026 auf 153.43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 224.65 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Agilent Technologies betrug jüngst 44.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch