Agilent Technologies Aktie 901692 / US00846U1016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnendes Agilent Technologies-Investment?
|
14.04.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Agilent Technologies-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Agilent Technologies-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 105.19 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilent Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9.507 Agilent Technologies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’117.03 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Papiers am 13.04.2026 auf 117.50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11.70 Prozent.
Jüngst verzeichnete Agilent Technologies eine Marktkapitalisierung von 32.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Agilent Technologies Inc.
Analysen zu Agilent Technologies Inc.
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge:
Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.
Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.
☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.
Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.
Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.
Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.
Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?
Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: SMI fester -- DAX nimmt 24'000-Punkte-Marke ins Visier -- Wall Street höher -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei zieht stark an
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Die Wall Street zeigt sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.