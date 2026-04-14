S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Agilent Technologies-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 105.19 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilent Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9.507 Agilent Technologies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’117.03 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Papiers am 13.04.2026 auf 117.50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11.70 Prozent.

Jüngst verzeichnete Agilent Technologies eine Marktkapitalisierung von 32.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch