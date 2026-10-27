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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilent Technologies-Aktie Anlegern gebracht.
Am 27.10.2025 wurden Agilent Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 146.59 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilent Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 68.217 Agilent Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (175.96 USD), wäre das Investment nun 12’003.55 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20.04 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Agilent Technologies zuletzt 49.54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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