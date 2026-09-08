Agilent Technologies Aktie 901692 / US00846U1016
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Agilent Technologies-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Agilent Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Agilent Technologies-Anteile bei 113.99 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilent Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 8.773 Agilent Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Agilent Technologies-Aktie auf 150.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’323.45 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 32.34 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Agilent Technologies einen Börsenwert von 42.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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