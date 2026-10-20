Agilent Technologies Aktie 901692 / US00846U1016
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Agilent Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 20.10.2016 wurde das Agilent Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46.05 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Agilent Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.716 Agilent Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 169.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’689.47 USD wert. Damit wäre die Investition um 268.95 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Agilent Technologies belief sich zuletzt auf 48.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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