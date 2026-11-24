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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilent Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Agilent Technologies-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Agilent Technologies-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Agilent Technologies-Aktie bei 153.60 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Agilent Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.651 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Agilent Technologies-Aktie auf 176.04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114.61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.61 Prozent vermehrt.
Agilent Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48.34 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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