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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilent Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Agilent Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Agilent Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 159.28 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Agilent Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.278 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 180.17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’131.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.12 Prozent vermehrt.
Alle Agilent Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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