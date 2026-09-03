S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aflac-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Aflac-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aflac-Aktie bei 106.74 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Aflac-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9.369 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’098.37 USD, da sich der Wert eines Aflac-Anteils am 02.09.2026 auf 117.24 USD belief. Damit wäre die Investition um 9.84 Prozent gestiegen.

Aflac markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 58.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch