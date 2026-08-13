S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aflac-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Aflac-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 76.45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Aflac-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.080 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’579.20 USD, da sich der Wert eines Aflac-Papiers am 12.08.2026 auf 120.73 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57.92 Prozent angewachsen.

Aflac markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch