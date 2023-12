S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Verlust hätte eine AES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der AES-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21.15 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das AES-Papier investiert hätte, hätte er nun 47.281 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AES-Anteile wären am 08.12.2023 861.47 USD wert, da der Schlussstand 18.22 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 13.85 Prozent.

Alle AES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch