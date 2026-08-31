S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel hätte eine Investition in AES von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden AES-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der AES-Aktie betrug an diesem Tag 12.07 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die AES-Aktie investierten, hätten nun 828.500 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 14.73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’203.81 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22.04 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AES belief sich jüngst auf 10.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch