AES Aktie 903613 / US00130H1059
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AES von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in AES-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AES-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12.93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7.734 AES-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 114.39 USD, da sich der Wert eines AES-Anteils am 04.09.2026 auf 14.79 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14.39 Prozent.
Der Börsenwert von AES belief sich zuletzt auf 10.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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