S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AES von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AES-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12.93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7.734 AES-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 114.39 USD, da sich der Wert eines AES-Anteils am 04.09.2026 auf 14.79 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14.39 Prozent.

Der Börsenwert von AES belief sich zuletzt auf 10.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch