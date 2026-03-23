AES Aktie 903613 / US00130H1059
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23.03.2026 16:02:23
S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AES von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in AES eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem AES-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13.05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AES-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7.663 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 108.05 USD, da sich der Wert eines AES-Papiers am 20.03.2026 auf 14.10 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8.05 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte AES einen Börsenwert von 10.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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