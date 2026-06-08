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AES Aktie 903613 / US00130H1059

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Profitable AES-Investition? 08.06.2026 16:02:29

S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AES von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen AES-Investment verdienen können.

AES
11.69 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AES-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen AES-Anteile an diesem Tag bei 11.43 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 874.891 AES-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 14.67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’834.65 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28.35 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte AES einen Börsenwert von 10.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’196.27 13.73 SZEB1U
Short 14’705.88 8.99 SWBWRU
SMI-Kurs: 13’338.08 08.06.2026 15:48:41
Long 12’801.49 19.69 SI7B8U
Long 12’498.57 13.52 S42B5U
Long 11’981.30 8.93 SRKBVU
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