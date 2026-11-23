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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor 10 Jahren angefallen
Investoren, die vor Jahren in Advance Auto Parts-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Advance Auto Parts-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Advance Auto Parts-Anteile betrug an diesem Tag 171.04 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Advance Auto Parts-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 58.466 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (45.03 USD), wäre die Investition nun 2’632.72 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73.67 Prozent verringert.
Advance Auto Parts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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