S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Advance Auto Parts von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurden Advance Auto Parts-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56.14 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Advance Auto Parts-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.781 Advance Auto Parts-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 81.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45.50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18.95 Prozent verringert.

Advance Auto Parts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch