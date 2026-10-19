S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Advance Auto Parts-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Advance Auto Parts-Papiers betrug an diesem Tag 224.14 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.446 Advance Auto Parts-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 44.45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.83 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -80.17 Prozent.

Insgesamt war Advance Auto Parts zuletzt 2.68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch