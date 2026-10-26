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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Advance Auto Parts-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Advance Auto Parts-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 143.96 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Advance Auto Parts-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.946 Advance Auto Parts-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 325.92 USD, da sich der Wert eines Advance Auto Parts-Anteils am 23.10.2026 auf 46.92 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 325.92 USD entspricht einer negativen Performance von 67.41 Prozent.
Der Börsenwert von Advance Auto Parts belief sich zuletzt auf 2.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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