Advance Auto Parts Aktie 1331600 / US00751Y1064
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Advance Auto Parts-Investment von vor 10 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Advance Auto Parts-Aktien verlieren können.
Heute vor 10 Jahren wurde das Advance Auto Parts-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 149.00 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.671 Advance Auto Parts-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (41.73 USD), wäre das Investment nun 28.01 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 71.99 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Advance Auto Parts belief sich zuletzt auf 2.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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