S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Accenture-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das Accenture-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 252.04 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Accenture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.968 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (208.36 USD), wäre das Investment nun 826.69 USD wert. Mit einer Performance von -17.33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Accenture belief sich jüngst auf 120.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch