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Accenture Aktie 10478724 / IE00B4BNMY34

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Accenture-Anlage unter der Lupe 25.09.2026 16:02:27

S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Accenture-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Accenture eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Accenture
148.81 CHF -0.90%
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Vor 5 Jahren wurde das Accenture-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Accenture-Aktie 339.23 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Accenture-Aktie investiert, befänden sich nun 29.479 Accenture-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’229.79 USD, da sich der Wert einer Accenture-Aktie am 24.09.2026 auf 177.41 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 5’229.79 USD, was einer negativen Performance von 47.70 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Accenture belief sich zuletzt auf 112.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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