S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Accenture-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Die Accenture-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 305.34 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Accenture-Papier investiert hätte, hätte er nun 32.750 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 224.92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’366.21 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -26.34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Accenture eine Börsenbewertung in Höhe von 131.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch