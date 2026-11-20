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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accenture-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Accenture-Aktien gewesen.
Am 20.11.2021 wurde die Accenture-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Accenture-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 369.79 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Accenture-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.704 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 591.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 218.58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 40.89 Prozent eingebüsst.
Accenture erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 134.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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