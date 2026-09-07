AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AbbVie von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen AbbVie-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das AbbVie-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die AbbVie-Anteile bei 109.03 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die AbbVie-Aktie investiert hat, hat nun 9.172 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AbbVie-Aktie auf 256.46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’352.20 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’352.20 USD entspricht einer Performance von +135.22 Prozent.
AbbVie erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 453.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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