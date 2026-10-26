S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das AbbVie-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der AbbVie-Aktie betrug an diesem Tag 145.20 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die AbbVie-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 68.871 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 285.64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 19’672.18 USD wert. Mit einer Performance von +96.72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle AbbVie-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 503.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch