S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das AbbVie-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 152.25 USD. Bei einem AbbVie-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.568 AbbVie-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen AbbVie-Papiere wären am 25.09.2026 1’736.22 USD wert, da der Schlussstand 264.34 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73.62 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von AbbVie betrug jüngst 466.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch