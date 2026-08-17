S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AbbVie-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die AbbVie-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 66.83 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das AbbVie-Papier investiert hätte, hätte er nun 14.963 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’732.75 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Papiers am 14.08.2026 auf 249.46 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 3’732.75 USD, was einer positiven Performance von 273.28 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von AbbVie belief sich zuletzt auf 441.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch