S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen

AbbVie-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die AbbVie-Aktie an diesem Tag bei 146.96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AbbVie-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.680 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173.84 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Anteils am 28.08.2026 auf 255.48 USD belief. Mit einer Performance von +73.84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

AbbVie wurde am Markt mit 451.89 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch