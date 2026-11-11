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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Zoetis A-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 215.69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46.363 Zoetis A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 3’823.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82.46 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 3’823.08 USD, was einer negativen Performance von 61.77 Prozent entspricht.
Zoetis A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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