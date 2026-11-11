S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 5 Jahren eingebracht

Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 215.69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46.363 Zoetis A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 3’823.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82.46 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 3’823.08 USD, was einer negativen Performance von 61.77 Prozent entspricht.

Zoetis A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch