Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 3 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zoetis A-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Zoetis A-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 185.78 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Zoetis A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53.827 Zoetis A-Aktien. Die gehaltenen Zoetis A-Papiere wären am 08.09.2026 3’959.52 USD wert, da der Schlussstand 73.56 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 60.40 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Zoetis A eine Marktkapitalisierung von 31.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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