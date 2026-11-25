Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zoetis A-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 127.89 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Zoetis A-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.819 Zoetis A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 637.03 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Anteils am 24.11.2026 auf 81.47 USD belief. Das entspricht einem Minus von 36.30 Prozent.

Der Marktwert von Zoetis A betrug jüngst 32.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch