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|Zoetis A-Investment
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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zoetis A von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Zoetis A-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zoetis A-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 127.89 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Zoetis A-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.819 Zoetis A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 637.03 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Anteils am 24.11.2026 auf 81.47 USD belief. Das entspricht einem Minus von 36.30 Prozent.
Der Marktwert von Zoetis A betrug jüngst 32.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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