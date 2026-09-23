Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zoetis A von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zoetis A-Aktie Investoren gebracht.
Am 23.09.2016 wurde das Zoetis A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zoetis A-Papier bei 51.51 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Zoetis A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 19.414 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’414.48 USD, da sich der Wert einer Zoetis A-Aktie am 22.09.2026 auf 72.86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 41.45 Prozent.
Am Markt war Zoetis A jüngst 29.40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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