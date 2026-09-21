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Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021

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Zimmer Biomet-Performance 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zimmer Biomet von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Zimmer Biomet eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Zimmer Biomet
77.10 CHF -1.53%
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Am 21.09.2021 wurde das Zimmer Biomet-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 129.78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 77.052 Zimmer Biomet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’347.72 USD, da sich der Wert einer Zimmer Biomet-Aktie am 18.09.2026 auf 95.36 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26.52 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zimmer Biomet eine Marktkapitalisierung von 18.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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